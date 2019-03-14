В помещении одной из аптек, расположенных на Чертановской улице, неизвестный тайно похитил из ее сумки кошелек с денежными средствами, после чего скрылся...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 30-летнюю приезжую, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.В ОМВД России по району Чертаново Северное с заявлением о краже обратилась 88-летняя жительница района. По словам заявительницы, в помещении одной из аптек, расположенных на Чертановской улице, неизвестный тайно похитил из ее сумки кошелек с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб составил около 2 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля задержали подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя приезжая. Как установлено, злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда женщина у кассы расплатилась за лекарства, незаметно вытащила из ее сумки кошелек.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22