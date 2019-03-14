Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко пожаловалась
европейскому послу на масштабные фальсификации, организуемые командой Петра Порошенко.
Оранжева принцесса не может пережить позора после того, как действующий
президент неожиданно вырвался на второе место в рейтингах популярности.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пожаловалась
европейскому послу на масштабные фальсификации, организуемые командой Петра Порошенко.
Оранжева принцесса не может пережить позора после того, как действующий
президент неожиданно вырвался на второе место в рейтингах популярности.
"Сегодня встретилась с главой представительства
Европейского союза на Украине послом Хьюгом Мингарелли. Сообщила послу о ходе
президентской кампании, в первую очередь о масштабных фальсификациях, которые
организует и осуществляет команда действующего президента Петра
Порошенко", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Мингарелли на встрече подчеркнул, что выборы на Украине
должны быть честными и свободными. Но, судя по всему, голосование на Украине
будет омрачено подтасовками, вбросами, каруселями и прочими составляющими
нечестных выборов.
Напомним, что Юлия несколько дней назад написала два
заявления в прокуратуру с требованием завести уголовные дела в отношении Петра
Порошенко и его команды. По словам лидера "Батькивщины" президент с
помощью административного ресурса готовит массовые фальсификации на предстоящих
выборах.
Тем временем Юлия стремительно теряет свою
популярность. Накануне, 13 марта стало известно, что действующий президент
обогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первой тройке лидеров изменился,
но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.
Последние данные соцопросов свидетельствуют о том, что
артиста и шоумена готовы поддержать 27,7% избирателей, Петр Порошенко заручился
поддержкой 19,6% украинцев, а за лидера "Батькивщины" готовы отдать
свои голоса 14,8% граждан. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов.