Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко пожаловалась европейскому послу на масштабные фальсификации, организуемые командой Петра Порошенко. Оранжева принцесса не может пережить позора после того, как действующий президент неожиданно вырвался на второе место в рейтингах популярности.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пожаловаласьевропейскому послу на масштабные фальсификации, организуемые командой Петра Порошенко.Оранжева принцесса не может пережить позора после того, как действующийпрезидент неожиданно вырвался на второе место в рейтингах популярности."Сегодня встретилась с главой представительстваЕвропейского союза на Украине послом Хьюгом Мингарелли. Сообщила послу о ходепрезидентской кампании, в первую очередь о масштабных фальсификациях, которыеорганизует и осуществляет команда действующего президента ПетраПорошенко", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.Мингарелли на встрече подчеркнул, что выборы на Украинедолжны быть честными и свободными. Но, судя по всему, голосование на Украинебудет омрачено подтасовками, вбросами, каруселями и прочими составляющиминечестных выборов.Напомним, что Юлия несколько дней назад написала двазаявления в прокуратуру с требованием завести уголовные дела в отношении ПетраПорошенко и его команды. По словам лидера "Батькивщины" президент спомощью административного ресурса готовит массовые фальсификации на предстоящихвыборах.Тем временем Юлия стремительно теряет своюпопулярность. Накануне, 13 марта стало известно, что действующий президентобогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первой тройке лидеров изменился,но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.Последние данные соцопросов свидетельствуют о том, чтоартиста и шоумена готовы поддержать 27,7% избирателей, Петр Порошенко заручилсяподдержкой 19,6% украинцев, а за лидера "Батькивщины" готовы отдатьсвои голоса 14,8% граждан. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов.