Испытания украинских ракетных комплексов пройдут в Черниговской области. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он добавил, что это очень важно, но не пояснил, почему.

Испытания украинских ракетных комплексов пройдут в Черниговской области. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он добавил, что это очень важно, но не пояснил, почему, пишет агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.Черниговская область находится на севере страны. Она граничит с Белоруссией и Россией.Ранее Порошенко заявлял, что Украина создает высокоточное ракетное оружие большого радиуса действия. Это стало возможно благодаря приостановке договора ДРСМД, уточнил лидер Незалежной.Известно, что сейчас Украина разрабатывает как минимум одну ракетную систему. В начале декабря 2018 года секретарь Совета Национальной безопасности Александр Турчинов рассказал об успешных испытаниях нового боеприпаса. Он якобы поразил цель на расстоянии 280 километров.Правда, специалисты считают, что это никакая не новая ракета, а советская Х-35, разработанная еще в семидесятых годах.