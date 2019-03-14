Пощипав своих избирателей за носы Петр Порошенко решил перед выборами побряцать оружием. Президент анонсировал испытания новейших ракет рядом с российской границей.

Пощипав своих избирателей за носы Петр Порошенко решил передвыборами побряцать оружием. Президент анонсировал испытания новейших ракетрядом с российской границей.Запускать ракеты Порошенко решил прямо у российской границы,в Черниговской области. Это попахивает провокацией, говорят эксперты."Для Украины сейчас появляются совершенно новыесовременные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиусадействия, и относительно мощности", – заявил президент, не раскрыв секрет –что это за супер-ракеты появились на вооружении украинской армии.За несколько дней до этого Порошенко уже пугал Россию, говоряо том, что Украине необходимовысокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способнопоражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украинынет. Зато есть оружие, над которым смеются сами военные.В соцсетях время от времени появляются фотографии ржавыхавтоматов и пулеметов, постоянно выходящей из строя техники, неудачныхиспытаний оружия. Любят украинские политикии военные говорить и о наступлении на Москву. Правда, не совсем понятно, чем онисобрались воевать с ядерной державой.Год назад бывший главарь запрещенной в России экстремистскойгруппировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что у Украины естьвозможности для захвата части территорий России. А уже в ноябре 2018 года Киеввоочию продемонстрировал, на что он способен, послав три разваливающихся корабляштурмовать Керченский пролив. Попытка прорыва закончилась арестом судов вместес экипажами.