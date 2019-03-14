Пощипав своих избирателей за носы Петр Порошенко решил перед
выборами побряцать оружием. Президент анонсировал испытания новейших ракет
рядом с российской границей.
Пощипав своих избирателей за носы Петр Порошенко решил перед
выборами побряцать оружием. Президент анонсировал испытания новейших ракет
рядом с российской границей.
Запускать ракеты Порошенко решил прямо у российской границы,
в Черниговской области. Это попахивает провокацией, говорят эксперты.
"Для Украины сейчас появляются совершенно новые
современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса
действия, и относительно мощности", – заявил президент, не раскрыв секрет –
что это за супер-ракеты появились на вооружении украинской армии.
За несколько дней до этого Порошенко уже пугал Россию, говоря
о том, что Украине необходимо
высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно
поражать цели далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины
нет. Зато есть оружие, над которым смеются сами военные.
В соцсетях время от времени появляются фотографии ржавых
автоматов и пулеметов, постоянно выходящей из строя техники, неудачных
испытаний оружия. Любят украинские политики
и военные говорить и о наступлении на Москву. Правда, не совсем понятно, чем они
собрались воевать с ядерной державой.
Год назад бывший главарь запрещенной в России экстремистской
группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть
возможности для захвата части территорий России. А уже в ноябре 2018 года Киев
воочию продемонстрировал, на что он способен, послав три разваливающихся корабля
штурмовать Керченский пролив. Попытка прорыва закончилась арестом судов вместе
с экипажами.