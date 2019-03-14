Петр Порошенко рассказал о своем самом любимом историческом
персонаже – гетмане Мазепе. Президент Украины уверен, что это личность такого
же масштаба, как Джордж Вашингтон или Махатма Ганди.
Петр Порошенко рассказал о своем самом любимом историческом
персонаже – гетмане Мазепе. Президент Украины уверен, что это личность такого
же масштаба, как Джордж Вашингтон или Махатма Ганди.
"Подвиг" Мазепы, с точки зрения , в
том, что "в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью
чужому монарху и своему отечеству", гетман сделал выбор в пользу Украины.
Выступая в Черниговской области, Порошенко сравнил Мазепу с
первым президентом США Джорджом Вашингтоном, одним из лидеров войны за
независимость испанских колоний в Америке Симоном Боливаром и руководителем
движения за независимость Индии Махатмой Ганди. "Для империй, которым
повиновались их народы, они все точно назывались изменниками – и Вашингтон, и
Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои", – заявил
Гетман Мазепа в октябре 1708 года открыто присоединился к
противнику России в Северной войне – шведскому королю Карлу XII. В ответ Петр I
ликвидировал ставку Мазепы и лишил его всех титулов. После поражения Карла XII
под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры,
напоминает .
Кроме того, специально для предателя Мазепы в России был
изготовлен "орден Иуды". до ордена пока не дотянул, но
"медаль Иуды" ему в Донецкой народной республике уже изготовили. Там
заявили,что президент Незалежной своими антигуманными и агрессивными действиями
в отношении соотечественников в Донбассе такую медаль заслужил. Награду для предателя
Порошенко изготовили из осколков снарядом, которыми послушные "Иуде"
войска обстреливают мирных жителей.