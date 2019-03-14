Петр Порошенко рассказал о своем самом любимом историческом персонаже – гетмане Мазепе. Президент Украины уверен, что это личность такого же масштаба, как Джордж Вашингтон или Махатма Ганди.

Петр Порошенко рассказал о своем самом любимом историческомперсонаже – гетмане Мазепе. Президент Украины уверен, что это личность такогоже масштаба, как Джордж Вашингтон или Махатма Ганди."Подвиг" Мазепы, с точки зрения , втом, что "в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностьючужому монарху и своему отечеству", гетман сделал выбор в пользу Украины.Выступая в Черниговской области, Порошенко сравнил Мазепу спервым президентом США Джорджом Вашингтоном, одним из лидеров войны занезависимость испанских колоний в Америке Симоном Боливаром и руководителемдвижения за независимость Индии Махатмой Ганди. "Для империй, которымповиновались их народы, они все точно назывались изменниками – и Вашингтон, иБоливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои", – заявилГетман Мазепа в октябре 1708 года открыто присоединился кпротивнику России в Северной войне – шведскому королю Карлу XII. В ответ Петр Iликвидировал ставку Мазепы и лишил его всех титулов. После поражения Карла XIIпод Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры,напоминает .Кроме того, специально для предателя Мазепы в России былизготовлен "орден Иуды". до ордена пока не дотянул, но"медаль Иуды" ему в Донецкой народной республике уже изготовили. Тамзаявили,что президент Незалежной своими антигуманными и агрессивными действиямив отношении соотечественников в Донбассе такую медаль заслужил. Награду для предателяПорошенко изготовили из осколков снарядом, которыми послушные "Иуде"войска обстреливают мирных жителей.