В Судьбе человека Андрис Лиепа признается, что имя великого отца Мариса Лиепы – это его крест, вспоминает о Нурееве, Плисецкой, отъезде на Запад и возвращении в постперестроечную Россию, рассказывает о планах на будущее, доме в Дивееве и скандальном разводе с балериной Екатериной Катковской.

Андрис Лиепа говорит, что имя великого отца Мариса Лиепы – это его крест. "Оно довлеет надо мной", — признается всемирно признанный артист балета, который сам стал ведущим солистом Большого театра, когда ему было всего 20.Его заметил великий Рудольф Нуреев, а легенда русского балета Майя Плисецкая, с которой в паре выступал отец Андриса, отмечала стиль "лирического принца" и его аристократическую внешность — как в сказках: "благородство и внешняя красота".В программе "Судьба человека" Андрис Лиепа признается, что в юности их с сестрой Илзе считали золотой молодежью, которой все легко дается.Однако на самом деле им приходилось трудиться вдвойне, чтобы быть достойными знаменитой фамилии отца.Андрис говорит, что семья для него – это и династия, и профессия, и жизнь, и судьба. Тем больнее воспринимался и развод с первой женой — знаменитой балериной Людмилой Семенякой, которая была старше Андриса на 10 лет, и особенно с третьей – балериной Екатериной Катковской.Отношения с ней начались после того, как Андрис вернулся вскоре после перестройки из США в Россию, в Мариинский театр. Вместе они прожили пять лет, затем обвенчались. В этом союзе родилась единственная дочь Андриса Ксения.Их считали самой красивой и гармоничной парой в мире российского балета, однако спустя 20 лет совместной жизни разразился грандиозный скандал. Екатерина обвинила Лиепу едва ли не во всех смертных грехах, причем, сделала процесс их развода публичным, наняв известного адвоката.Последние 22 года Андрис является духовным чадом отца Власия. В Дивееве — в святых местах — Лиепа построил дом, в котором он, его сестра Илзе и маленькая Наденька (дочь Илзе) встречают уже второе Рождество.Лиепа признается, что в жизни он много чего успел, но уверен, что и еще многое успеет. Например, артист вспоминает, что когда-то неплохо лепил, так что когда будет больше времени, то займется этим хобби: будет "лиепить", шутит Андрис.Как ему – первому из артистов Советского Союза — официально разрешили работать на Западе? Почему в США не сложился его второй брак – с сотрудницей ООН, и он с радостью вернулся в постперестроечную Россию, несмотря на то, что на Западе был востребован?Где великий Марис Лиепа встретил мать Андриса и Илзе — актрису Маргариту Жигунову? И почему дочь они назвали именно этим именем? Как Андрис вспоминает свое знакомство с Нуреевым? Что завещал ему отец, и как Лиепа пережил громкий развод с Екатериной Катковской?Об этом и не только Андрис Лиепа рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".