Представители Delivery Club и Яндекс.Еда назвали постановочными кадры потасовки между курьерами этих сервисов, которые широко разошлись по соцсетям.

Представители Delivery Club и "Яндекс.Еда" назвали постановочными кадры потасовки между курьерами этих сервисов, которые широко разошлись по соцсетям.В пресс-службе Delivery Club РИА Новости заявили, что их сотрудники в драке близ метро "Кузнецкий мост" не участвовали. "Наши курьеры отзывчивые, и для них недопустимо насилие", — заявили телеканалу "360" в пресс-службе компании.Версию о том, что ролик является постановочным, высказали и в "Яндекс.Еде"."Курьеры, сотрудничающие с нашим сервисом, в драке участия не принимали", — подчеркнули в пресс-службе сервиса.Опубликованные кадры вызвали сомнения и у пользователей, которые обратили внимание на невероятную легкость ударов, которыми обмениваются противники, и некоторую театральность обстановки.