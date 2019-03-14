Сирийские власти амнистировали около 40 тысяч граждан страны, которые входили в незаконные вооружённые формирования. Об этом заявила Организация национального примирения. Все амнистированные обязались не поднимать оружие против сирийского государства и не возвращаться в оставленные ими группировки.

Сирийские власти амнистировали около 40 тысяч граждан страны, которые входили в незаконные вооружённые формирования. Об этом заявила Организация национального примирения. Все амнистированные обязались не поднимать оружие против сирийского государства и не возвращаться в оставленные ими группировки. Теперь десятки тысяч людей смогут вернуться к мирной жизни. Этой же возможности ждут и беженцы в лагере Эр-Рукбан. Власти провинций Сирии давно готовы дать им жильё и работу, сообщает телеканал "Россия 24".