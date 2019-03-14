Как заявили представители компании Facebook, которой принадлежат одноименная социальная сеть и сервис Instagram, зафиксированный накануне сбой в их работе не был вызван массовой отправкой запросов на серверы для вывода их из строя – так называемой DDoS-атакой.

Как заявили представители компании Facebook, которой принадлежат одноименная социальная сеть и сервис Instagram, зафиксированный накануне сбой в их работе не был вызван массовой отправкой запросов на серверы для вывода их из строя – так называемой DDoS-атакой.В настоящее время сотрудники прилагают все силы, чтобы как можно быстрее решить возникшую проблему, передает ТАСС.По последним данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в течение последних часов число пользователей, жалующихся на неполадки в работе Facebook и Instagram значительно снизилось.Ранее сообщалось, что проблемы в Instagram начались около 18:00 минувшей среды по московскому времени. В это же время были зафиксированы многочисленные претензии пользователей Facebook. Жалобы о невозможности зайти на свою страницу или просмотреть ленту новостей поступали из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран. Сбои были зафиксированы и в работе других сервисов Facebook — Messenger и WhatsApp.