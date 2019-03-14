Прокуратура проверяет инцидент со школьниками из Татарстана, которые убирали снег с крыши учебного заведения без страховки. На видео, которое появилось в Интернете, видно, как подростки убирают лопатами снег с крыши здания.

Прокуратура проверяет инцидент со школьниками из Татарстана, которые убирали снег с крыши учебного заведения без страховки. На видео, которое появилось в Интернете, видно, как подростки убирают лопатами снег с крыши здания. Одного из ребят, стоящих ближе всех к краю, тросом держит второй мужчина, сообщает телеканал "Россия 24". Все остальные находятся на крыше без страховки. Как стало известно, кроме прокуратуры проверкой инцидента занимается министерство образования Татарстана.