Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкуле рассказала, как получила травмы из-за халатности.

Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкулерассказала, как получила травмы из-за халатности.В свежем интервью артистка вспомнила, как много лет назад выступалав Одессе. Лайма Вайкуле привезла с собой декорации, состоящие из нескольких ярусов.Во время их монтажа была нарушена техника безопасности."Я возила с собой сцену. Фуры ездили со мной. И онипоставили так сцену, она была многоэтажная, музыканты сидели на десятиметровойвысоте. Поставили сцену и перебили провод световой, а это 300 вольт. Оченьмного. А в то время мы работали с проводным микрофонами", – пояснила артистка в интервью YouTube– каналу "Говорящие Головы".Исполняя очередную песню, Вайкуле, находясь на огромнойвысоте, взялась за поручень сцены и кокетливо отклонилась назад. В этот момент онапоняла: что-то не так."И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, чточто-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю,что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишникаи понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, яустояла тогда, я не свалилась с этого второго этажа", – поделилась ЛаймаВайкуле.После звезда собрала волю в кулак и спустилась вниз полестнице. Добравшись до гримерки, артистка попыталась привести мысли в порядок:"Думала об одном: "Сердце. Сердце. Сердце". В голове было только это. КоллегиВайкуле не понимали, что происходит, музыканты, оставшиеся в зале, продолжалииграть."Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня былпрокусан язык и щека. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышцот этого удара током", – продолжила Лайма.Спустя время, вновь появилась перед зрителями.Ее микрофон обернули материалом непроводящим электричество, концерт продолжился."Лайма, мы за тебя боимся", – кричали звезде перепуганныепоклонники. "Мне казалось, я так все артистически проделала, а они заметили,что произошло что-то", – делится теперь .