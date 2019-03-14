Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкуле
рассказала, как получила травмы из-за халатности.
Певица едва не рассталась с жизнью. Лайма Вайкуле
рассказала, как получила травмы из-за халатности.
В свежем интервью артистка вспомнила, как много лет назад выступала
в Одессе. Лайма Вайкуле привезла с собой декорации, состоящие из нескольких ярусов.
Во время их монтажа была нарушена техника безопасности.
"Я возила с собой сцену. Фуры ездили со мной. И они
поставили так сцену, она была многоэтажная, музыканты сидели на десятиметровой
высоте. Поставили сцену и перебили провод световой, а это 300 вольт. Очень
много. А в то время мы работали с проводным микрофонами", – пояснила артистка в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы".
Исполняя очередную песню, Вайкуле, находясь на огромной
высоте, взялась за поручень сцены и кокетливо отклонилась назад. В этот момент она
поняла: что-то не так.
"И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что
что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю,
что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишника
и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, я
устояла тогда, я не свалилась с этого второго этажа", – поделилась Лайма
Вайкуле.
После звезда собрала волю в кулак и спустилась вниз по
лестнице. Добравшись до гримерки, артистка попыталась привести мысли в порядок:
"Думала об одном: "Сердце. Сердце. Сердце". В голове было только это. Коллеги
Вайкуле не понимали, что происходит, музыканты, оставшиеся в зале, продолжали
играть.
"Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня был
прокушен язык и щека. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц
от этого удара током", – продолжила Лайма.
Спустя время вновь появилась перед зрителями.
Ее микрофон обернули материалом, не проводящим электричество, концерт продолжился.
"Лайма, мы за тебя боимся", – кричали звезде перепуганные
поклонники. "Мне казалось, я так все артистически проделала, а они заметили,
что произошло что-то", – делится теперь .