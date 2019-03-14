Банк полностью восстановил свои рыночные позиции, финансовую устойчивость и в настоящее время соответствует всем требованиям Центрального Банка

Банк полностью восстановил свои рыночные позиции, финансовую устойчивость и в настоящее время соответствует всем требованиям Центрального БанкаПромсвязьбанк публикует основные формы консолидированной финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2018 года.«2018 год стал переломным для Промсвязьбанка, который прошёл через финансовое оздоровление и смену собственника. Этот период можно назвать успешным: банк полностью восстановил свои рыночные позиции, финансовую устойчивость и в настоящее время соответствует всем требованиям Центрального Банка, – отметил Евгений Смирнов, главный финансовый директор Промсвязьбанка. – Итоги 2018 года по МСФО соответствуют нашим ожиданиям в части возобновления активного роста по всем ключевым направлениям деятельности, включая новое стратегическое направление – сопровождение ГОЗ и госконтрактов, обслуживание ОПК. Благодаря утвержденной концепции стратегического развития на ближайшие годы банк намерен активно развиваться, наращивая рыночную долю во всех ключевых бизнес-сегментах, повышать свою операционную эффективность».Основные показатели отчета о прибылях и убытках:· Чистая прибыль за 2018 год составила 1,7 млрд руб. против убытка в размере 406 млрд руб. годом ранее.· Чистый процентный доход за 2018 год составил 24,8 млрд руб., что на 8% выше показателя 2017 года. С учётом корректировки по начислению процентных расходов по рыночной ставке на льготный депозит от Центрального Банка рост был бы более существенным (+62%).· Чистая процентная маржа с поправкой на корректировку процентных расходов по рыночной ставке для льготного депозита от Банка России за 2018 год выросла с 2,1% в 2017 году до 3,2% на фоне сокращения стоимости фондирования за счет льготного финансирования от Центрального банка по сравнению со ставками размещения.· Чистый комиссионный доход за 2018 год снизился на 25% год к году и составил 16,5 млрд руб., его доля в операционном доходе сократилась с 49% до 40%. Основной причиной снижения чистого комиссионного дохода год к году является значительное сокращение соответствующего бизнеса в рамках политики ухода от рисков возможных международных санкций.· Чистый операционный убыток по прочим операциям банка за 2018 год составил 2,3 млрд руб. против убытка 3,6 млрд годом ранее. В прочие операционные доходы/убыток за 2018 год входят, в основном, доход от пролонгации льготных депозитов Центрального банка в июне 2018 года на 7 месяцев в размере 7,2 млрд руб., убыток по портфелю ценных бумаг в размере 5,7 млрд руб., возникший вследствие волатильности на фондовых рынках, и отрицательная переоценка инвестиционной собственности в размере 4,1 млрд руб.· Операционный доход за 2018 год сократился на 6% год к году и составил 39,0 млрд руб., в основном за счет падения чистого комиссионного дохода, что также сопровождалось высокой волатильностью разных статей прочего операционного дохода внутри года.· Общие и административные расходы за 2018 год выросли на 18% год к году до 29,4 млрд руб., за счет роста расходов на персонал, вызванных как ростом численности сотрудников Банка на 21% за 2018 год, так и введением новой системы мотивации сотрудников. Соотношение АХР к операционному доходу год к году выросло с 60% до 76% как вследствие сокращения операционного дохода, так и роста АХР.· Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2018 год составили 23,1 млрд руб., что в 12 раз ниже показателя за 2017 год и соответствует стоимости риска в размере 3,3% годовых против 33,7% годовых годом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле за 2018 год составила 3,8%, что существенно меньше показателя за 2017 год (38,2%). Основная причина – расчистка баланса на этапе санации, отраженная по большей части еще в отчетности за 2017 год. В сегменте МСБ произошло значительное сокращение стоимости риска с 11,0% за 2017 год до 1,0% в отчетном годе, что также отражает факт расчистки баланса в ходе санации, а также восстановления финансового состояния ряда клиентов среднего бизнеса. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода составила 1,4% против 4,4% годом ранее на фоне изменений подхода к расчету рисков по МСФО 9, снижения вероятности дефолта по потребительским кредитам (калибровка модели) и более точного расчета вероятности использования лимитов по кредитным картам.· Доход по налогу на прибыль за 2018 год составил 5,0 млрд руб. против расхода по налогу на прибыль в размере 9,7 млрд руб. годом ранее. Доход по налогу образовался в 2018 году в связи с признанием банком отложенного налогового актива в размере 11,9 млрд руб., что эквивалентно 50% от неиспользованного налогового убытка 2017 года, который планируется утилизировать в среднесрочной перспективе за счет получения достаточной налогооблагаемой прибыли.Основные балансовые показатели:· Активы банка по состоянию на конец 2018 года увеличились на 58% относительно начала года и составили 1,3 трлн руб. (2017: 0,8 трлн руб.). Основные драйверы – рост портфеля государственных ценных бумаг, сделок РЕПО с банками, размещенных депозитов в ЦБ, а также возобновления активного кредитования.· Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 января 2019 года составил 449 млрд руб., что эквивалентно 35% активов (2017: 255 млрд руб. и 31% соответственно). Объем ликвидных активов на балансе все еще находится выше оптимального уровня в размере 20-25% от активов в связи с планами банка по существенному росту кредитного портфеля.· Денежные средства и их эквиваленты за 2018 год увеличились в 2 раза и составили 223 млрд руб., в основном, за счет роста объёмов сделок РЕПО с крупнейшими банками и депозитов в ЦБ РФ.· Портфель ценных бумаг на конец 2018 года составил 243 млрд руб., что на 48% выше, чем на конец 2017 года. Прирост произошел за счет роста портфеля ОФЗ более, чем в 1,5 раза. Существенный вклад в этот прирост составил имущественный взнос АСВ в виде ОФЗ на сумму 130 млрд руб. Доля ценных бумаг на балансе банка на конец 2018 года составила 19% (2017: 20%).· Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 17% за 2018 год и составил 551 млрд руб. (2017: 469 млрд руб.). На динамику кредитного портфеля оказали влияние цессия значительной части кредитного портфеля с признаками обесценения (около 150 млрд руб. за вычетом резерва) в апреле-мае 2018 года в Автовазбанк и последующая потеря контроля над Автовазбанком. Доля валютных кредитов в кредитном портфеле планомерно снижалась с 24% на начало 2018 года до 6% на 1 января 2019 года.· За 12 месяцев 2018 года объем корпоративного кредитного портфеля1 Корпоративные кредиты увеличены, а и кредиты МСБ, соответственно, уменьшены на сумму 18 млрд руб. на начало 2018 года, чтобы скорректировать классификацию одного корпоративного заемщика, который был отражен в составе кредитов МСБ только на 1 января 2018 года в связи с изменением объема его выручки в 2017 году. вырос на 8% до 382 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 58% до 72 млрд руб., а розничный портфель – на 36% и составил 97 млрд руб. на 1 января 2019 года.· Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов под обесценение в чистом кредитном портфеле банка на 1 января 2019 года составила 3,0% (2017: 5,5%).· Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 137% на 1 января 2019 года (2017: 462% на фоне ожиданий по резкому росту доли неработающих кредитов).· Доля неработающих кредитов за вычетом резервов под обесценение в корпоративном сегменте на 1 января 2019 года составила 4,1% (2017: 7,0%), в портфеле МСБ – 0,5% (2017: 1,8%), в рознице – 0,4% (2017: 0,6%).· Доля обесцененных кредитов2 Обесцененные кредиты с 1 января 2018 года считаются как кредиты этапа 3. за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за 2018 года сократилась с 41% до 8%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 64% до 86%. Сокращение произошло за счет продажи части кредитного портфеля с признаками обесценения в апреле-мае 2018 года в Автовазбанк, деконсолидации Автовазбанка, дорасчистки баланса в конце 2018 года в рамках остаточных процедур санации, а также возобновления роста кредитного портфеля.· Объем средств от банков сократился по итогам 2018 года на 89% и составил 48 млрд руб. Сокращение произошло за счет полного погашения средств, полученных от Банка России в рамках мер по финансовому оздоровлению банка на сумму 330 млрд руб. Доля средств от Банка России в общих обязательствах банка сократилась до 0,5% против 31% на начало 2018 года.· Средства на счетах клиентов по итогам 2018 года выросли на 76% и составили 1,0 трлн руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования немного увеличилась за год с 27% до 28%. Доля валютных средств клиентов сократилась с 16% на начало 2018 года до 6% на конец 2018 года. Основными драйверами роста средств на счетах клиентов в 2018 году явились крупная депозитная сделка с государственной компанией и рост привлечения в корпоративном и МСБ сегментах. Объем средств на счетах розничных клиентов увеличился на 7% за 2018 год и составил 382 млрд руб. Банк планомерно наращивает долю средств до востребования на счетах физических лиц. Так, за 2018 год данная доля выросла с 10% до 19% на 1 января 2019 года.· Собственные средства (балансовый капитал) в результате мер по финансовому оздоровлению были восстановлены и на конец 2018 года составили 149 млрд руб. в результате дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 113 млрд руб., получения имущественного взноса в виде ОФЗ справедливой стоимостью 130 млрд руб., увеличения уставного капитала на 25 млрд руб. в ноябре/декабре 2018 года в рамках стратегии развития банка и капитализации прибыли за 2018 год. (2017: минус 285 млрд руб.).· Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 января 2019 года составил 134 млрд руб.Показатели капитализации:· Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 января 2019 года составил 13,5% при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 13,5% при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 13,5% при минимальном требовании 4,5%.· Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ (с учетом событий после отчетной даты) на 1 января 2019 года составил 14,8%, при минимальном требовании с учетом надбавок для системно значимых банков 10,525%; коэффициент достаточности основного капитала составил 13,8% при минимальном требовании 8,525%; коэффициент достаточности базового капитала составил 13,8% при минимальном требовании минимум 7,025%.