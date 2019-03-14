Столичная полиция сейчас изучает шокирующие кадры из супермаркета на юго-востоке Москвы: продавец и покупатель спорят у кассы, а через несколько секунд крепкий охранник наносит один единственный удар и отправляет посетителя в нокаут.

Столичная полиция сейчас изучает шокирующие кадры из супермаркета на юго-востоке Москвы: продавец и покупатель спорят у кассы, а через несколько секунд крепкий охранник наносит один единственный удар и отправляет посетителя в нокаут.Свидетели долго не реагировали на произошедшее, но когда поняли, что покупатель не приходит в себя, вызывают скорую. Хотя инцидент произошел еще в феврале, опубликовано это видео было только сейчас. Известно, что охранника, нанесшего удар, не задержали. Сам он пояснил, что решил таким способом проучить клиента, который оскорблял кассира. Теперь его действия оценит полиция.