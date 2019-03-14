15 апреля страна с размахом отметит 70-летие своей главной певицы – Аллы Пугачевой. Юбилейныей ток-шоу и документальные фильмы, посвященные круглому юбилею Примадонны уже сняты, глянцевые журналы с обложками, на который красуется последняя Народная артистка СССР, отправлены в печать. И только друзья звезды притаились.

15 апреля страна с размахом отметит 70-летие своей главной певицы – Аллы Пугачевой. Юбилейныей ток-шоу и документальные фильмы, посвященные "круглому" юбилею Примадонны уже сняты, глянцевые журналы с обложками, на который красуется последняя Народная артистка СССР, отправлены в печать. И только друзья звезды притаились.Поразительно мало в эти дни появляется воспоминаний друзей Аллы Борисовны. Только Любаша рассказала про их сотрудничество, Буйнов поворошил события эпохи "Веселых ребят", и Жасмин сообщила про выбор очередной сумочки для именинницы, вот, собственно, и все к юбилею Пугачевой...А Максим Галкин – пятый официальный супруг – в последнее время и вовсе бегает от прессы, как от огня. "Нет, нет, не буду ничего говорить, мне нельзя!" – закричал Максим на недавнем пресс-завтрак премии канала "МУЗ-ТВ", когда репортеры попытались узнать у него про подготовке ко дню рождения жены.Интересно, что близкий круг Примадонны набрал в рот воды после традиционного праздника желтых цветов "Весну разрешаю", на котором артистка собрала всех самых близких. Как говорят, на этой закрытой от посторонних глаз встрече, Алла Борисовна велела болтливым друзьям держать язык за зубами. Мол, никаких юбилейных интервью не надо, не слагайте мне панегириков, не лейте елей, не пойте осанны. Она устала от бесконечного мытья костей и хочет только покоя.вообще очень не хотела привлекать внимание к своему юбилею, . По слухам, она долго сомневалась, стоит ли давать концерт в Кремле. Но подхалимы убедили артистку, что-де она в прекрасной форме, похудела, похорошела, записала прекрасные песни про "Что вижу – то пою" и "Поживи в моей шкуре". Словом, надо отметить 70-летие. А тут еще из бюджета артистке выдали 40 миллионов на праздник – ну, кто ж откажется от торжества в таком случае?!