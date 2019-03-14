Ровные отношения в браке и поддержка друг друга партнерами позволяют увеличить продолжительность жизни супругов. Конфликты в семье, напротив, грозят серьезными проблемами.

Ровные отношения в браке и поддержка друг друга партнерамипозволяют увеличить продолжительность жизни супругов. Конфликты в семье,напротив, грозят серьезными проблемами.Если супруги избегают конфликтов, поддерживают друг друга в критических ситуациях, тоувеличивается. При отсутствии конфликтов у партнеровсон крепок, а риск возникновения стрессовых ситуаций стремится к нулю.В парах, где отношения напряженные, проблемы растут, какснежный ком. Одним из последствий становится неправильное питание – многие люди"заедают" стресс. Это, в свою очередь, выливается в проблемы с лишнимвесом, пониженной самооценкой и депрессией. Депрессию в такой ситуации оченьтрудно победить – не помогают и сильные антидепрессанты.Усугубляет проблему и недоверие партнеров, излишний контрольнад ним. Пагубную роль играет отсутствие поддержки, на которую партнер рассчитывает,попав в тяжелые обстоятельства или заболев, пишет "Вечерняя Москва".Недавно ученые из Калифорнийского университета в США назвали важное условие . По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечают две X-хромосомы в женских клетках.Исследователи обнаружили, что у мышей с набором XX больше, чем у животных с XY-хромосомами. А грызуны с мужскими гонадами и ХХ-хромосомами не погибали преждевременно – но все же умирали чаще, чем самки.