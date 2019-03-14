Мадридский Реал сообщил об интересе к аргентинскому нападающему миланского Интера Мауро Икарди. Представители Королевского клуба уже ведут предварительные переговоры с агентом игрока Вандой Нарой, которая является и его супругой.

Мадридский "Реал" сообщил об интересе к аргентинскому нападающему миланского "Интера" Мауро Икарди. Представители "Королевского клуба" уже ведут предварительные переговоры с агентом игрока Вандой Нарой, которая является и его супругой.Помимо "Реала" на аргентинца претендует итальянский "Наполи", однако "Реал" не хочет упускать Икарди. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttomercato, "сливочные" уже сообщили Наре о желании перебить предложение неаполитанцев, которые предлагают тому зарплату в размере 9 миллионов евро и 2 миллиона евро в виде бонусов.Напомним, что ранее представители "Интера" дали понять, что готовы продать Икарди, потерявшего место в основном составе команды и лишившийся капитанской повязки. Сообщается, что одной из причин является желание Икарди новый контракт с ежегодным окладом в 7,5 миллиона евро, но в "Интере" не согласны с такой суммой.