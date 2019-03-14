В Астане подходит к завершению командный чемпионат мира по шахматам. Победителями турнира среди мужских команд стали гроссмейстеры сборной России, которые одержали победу за тур до окончания мирового первенства.

В Астане подходит к завершению командный чемпионат мира по шахматам. Победителями турнира среди мужских команд стали гроссмейстеры сборной России, которые одержали победу за тур до окончания мирового первенства.В предпоследнем раунде российские шахматисты обыграли соперников из сборной Швеции со счетом 3,5:0,5. Сборную России представляли Александр Грищук, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Сергей Карякин. Таким образом, набрав 14 очков, россияне перед заключительным туром стали недосягаемыми для своих преследователей – Англии и Индии, у которых по 11 очков.Кроме того, проходят соревнования и в женской сетке. Шахматистки сборной России в лице Александры Костенюк, Ольги Гири, Валентины Гуниной и Александры Горячкиной взяли верх над соперницами из Венгрии – 4:0. Перед заключительным туром россиянки идут вторыми. Следующим соперником России станет Грузия.