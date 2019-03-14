В Астане подходит к завершению командный чемпионат мира по шахматам. Победителями турнира среди мужских команд стали гроссмейстеры сборной России, которые одержали победу за тур до окончания мирового первенства.
В Астане подходит к завершению командный чемпионат мира по шахматам. Победителями турнира среди мужских команд стали гроссмейстеры сборной России, которые одержали победу за тур до окончания мирового первенства.
В предпоследнем раунде российские шахматисты обыграли соперников из сборной Швеции со счетом 3,5:0,5. Сборную России представляли Александр Грищук, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Сергей Карякин. Таким образом, набрав 14 очков, россияне перед заключительным туром стали недосягаемыми для своих преследователей – Англии и Индии, у которых по 11 очков.
Кроме того, проходят соревнования и в женской сетке. Шахматистки сборной России в лице Александры Костенюк, Ольги Гири, Валентины Гуниной и Александры Горячкиной взяли верх над соперницами из Венгрии – 4:0. Перед заключительным туром россиянки идут вторыми. Следующим соперником России станет Грузия.