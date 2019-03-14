Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские легкоатлеты смогут выступать в составе национальной сборной на предстоящих Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся в Токио. Глава ОКР уверил, что спортсмены будут использовать на Играх российский триколор.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские легкоатлеты смогут выступать в составе национальной сборной на предстоящих Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся в Токио. Глава ОКР уверил, что спортсмены будут использовать на Играх российский триколор."Мы ожидаем, что в Токио в 2020 году сборная России выступит в оптимальном составе, ведь этому предшествовала большая работа, проделанная ОКР, — приводит слова Позднякова ТАСС. – На данный момент в нейтральном статусе выступают только легкоатлеты, но за два года ситуация исправлена и на ближайших Европейских играх они смогут выступать под российским флагом. Статус Всероссийской федерации легкой атлетики не повлияет на это. В Токио спортсмены будут членами олимпийской команды России со всей российской атрибутикой".Напомним, что ранее российские легкоатлеты выступали на международных стартах в нейтральном статусе из-за временного приостановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).