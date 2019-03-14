Сенат США принял резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене. По данным газеты The Hill, Белый дом намерен наложить вето на этот документ. США предоставляют помощь Саудовской Аравии, воющей в Йемене против мятежной шиитской группировки Ансар Аллах. Это формирование фактически контролирует большую часть страны.

Сенат США принял резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии в Йемене. По данным газеты The Hill, Белый дом намерен наложить вето на этот документ. США предоставляют помощь Саудовской Аравии, воющей в Йемене против мятежной шиитской группировки "Ансар Аллах". Это формирование фактически контролирует большую часть страны.В 2015 году монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравии начали военную операцию "Буря решимости" против "Ансар Аллах", напоминает телеканал "Россия 24". Военные США напрямую не задействованы в этом конфликте – Штаты поставляют Эр-Рияду разведданные и оружие, а также оказывают логистическую поддержку. Именно поэтому Белый дом считает решение сената прекратить поддержку Саудовской Аравии ошибочным.