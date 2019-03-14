На Украине рассматривается вариант силового свержения президента Петра Порошенко. Скинуть лидера Незалежной с кресла главы государства может министр внутренних дел Арсен Аваков.

На Украине рассматривается вариант силового свержения президента Петра Порошенко. Скинуть лидера Незалежной с кресла главы государства может министр внутренних дел Арсен Аваков.Громкие акции националистов можно рассматривать как заявкуглавы МВД на повышение своего влияния. Как вариант – кресло премьер-министра,отметил в беседе с изданием "ПолитНавигатор" директор Институтамиротворческих инициатив Денис Денисов.Эксперт напомнил об акции националистов в Черкассах 9 марта.Тогда радикалы сорвали предвыборный митинг Петра Порошенко, который былвынужден поспешно ретироваться с места событий.По словам Денисова, устроившие "представление"молодчики связаны с Аваковым. Эксперт не исключил, что произошедшее -демонстрация силы и возможностей главы МВД. Политолог назвал атаку радикалов вЧеркассах "звоночком" и намеком на то, что министрвнутренних дел способен устранить главу государства.Аналитик уверен: активность радикалов говорит об усилениизначимости Авакова для внутренней украинской политики. "Теперь можноговорить с высокой долей вероятности, что, видимо, он претендует на повышениесвоего статуса – возможно, до премьерского", – резюмировал эксперт.В Киеве 9 марта радикалы одной из группировок провелидемонстрацию и потребовали наказать Порошенко за многочисленные коррупционныескандалы в министерстве обороны. После этого молодчики направились в Черкассы.Благо, ехать не так далеко – 140 километров.Прибыли радикалы прямо к началу предвыборного митинга главыгосударства. Они сходу начали пробиваться к сцене, где выступал .Завязалось побоище с милицией. В результате несколько правоохранителей серьезнопострадали. Сам президент поспешил покинуть город.