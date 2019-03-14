На Украине рассматривается вариант силового свержения президента Петра Порошенко. Скинуть лидера Незалежной с кресла главы государства может министр внутренних дел Арсен Аваков.
На Украине рассматривается вариант силового свержения президента Петра Порошенко. Скинуть лидера Незалежной с кресла главы государства может министр внутренних дел Арсен Аваков.
Громкие акции националистов можно рассматривать как заявку
главы МВД на повышение своего влияния. Как вариант – кресло премьер-министра,
отметил в беседе с изданием "ПолитНавигатор" директор Института
миротворческих инициатив Денис Денисов.
Эксперт напомнил об акции националистов в Черкассах 9 марта.
Тогда радикалы сорвали предвыборный митинг Петра Порошенко, который был
вынужден поспешно ретироваться с места событий.
По словам Денисова, устроившие "представление"
молодчики связаны с Аваковым. Эксперт не исключил, что произошедшее -
демонстрация силы и возможностей главы МВД. Политолог назвал атаку радикалов в
Черкассах "звоночком" и намеком на то, что министр
внутренних дел способен устранить главу государства.
Аналитик уверен: активность радикалов говорит об усилении
значимости Авакова для внутренней украинской политики. "Теперь можно
говорить с высокой долей вероятности, что, видимо, он претендует на повышение
своего статуса – возможно, до премьерского", – резюмировал эксперт.
В Киеве 9 марта радикалы одной из группировок провели
демонстрацию и потребовали наказать Порошенко за многочисленные коррупционные
скандалы в министерстве обороны. После этого молодчики направились в Черкассы.
Благо, ехать не так далеко – 140 километров.
Прибыли радикалы прямо к началу предвыборного митинга главы
государства. Они сходу начали пробиваться к сцене, где выступал .
Завязалось побоище с милицией. В результате несколько правоохранителей серьезно
пострадали. Сам президент поспешил покинуть город.