Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. Как сообщалось, ранее документ был внесен в Госдуму. Авторами законопроекта стали сенатор Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.Как сообщалось, ранее документ был внесен в Госдуму. Авторами законопроекта стали сенатор Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин​​​.Закон запрещает распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, угрозу прекращения работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и связи, передает РИА Новости.Обнаружив в сетевом издании фейковую информацию, генпрокурор РФ или его заместители направляют обращение в Роскомнадзор, требуя принять меры или ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим недостоверные сведения.На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удалить недостоверную информацию, фиксируя дату и время направления уведомления редакции сетевого издания. По закону, редакция издания обязана немедленно удалить указанную информацию.В случае неповиновения, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к ресурсу. При этом оператор связи обязан незамедлительно ограничить доступ к изданию.