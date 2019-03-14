Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак рассказал в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала о плане на предстоящую игру. Кроме того, наставник сине-бело-голубых посетовал на непростой календарь.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" о плане на предстоящую игру. Кроме того, наставник сине-бело-голубых посетовал на непростой календарь."Должны играть активно, забивать. Не знаем, как сложится матч. Постараемся играть активно и забить как можно раньше", – приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".Также российский специалист признался, что насыщенный календарь создает определенные проблемы для его команды. "Мы проводим ключевые матчи как раз после европейских выездов, времени не хватает. Четвертый уже матч, достаточно принципиальный, придется проводить после выезда", – отметил Семак.Напомним, что после ответного матча с "Вильярреалом" "Зениту" предстоит 17 марта встретиться с московским "Спартаком" в рамках чемпионата России.