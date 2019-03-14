Россиянка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдет в немецком Штутгарте. Также специального приглашения от организаторов соревнований удостоились Лаура Зигемунд и Андреа Петкович.

Россиянка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдет в немецком Штутгарте. Также специального приглашения от организаторов соревнований удостоились Лаура Зигемунд и Андреа Петкович.Турнир WTA пройдет с 22 по 28 апреля. Его призовой фонд составляет около 900 тысяч долларов. Как сообщает ТАСС, Шарапова ранее трижды побеждала на турнире в Штутгарте.Отметим, что российская теннисистка последний раз выходила на корт в январе 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге, где вынуждена была зачехлить ракетку из-за травмы плеча. С тех пор Шарапова не выступала на соревнованиях.