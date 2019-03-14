Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.

Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенкои сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась сподписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.Супругафигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели наМальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. "Март – единственный месяцв году, когда у нас не такой загруженный график...", – написала Яна Рудковская.По прилету знаменитостьразместила видео с райского острова, а такжеподелились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, накотором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами,вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской,которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. "Все делается напоказ, фальшь кругом, когосейчас и чем удивишь? Что, живешь красиво? Ну и живи себе на здоровье, продолжайв том же духе", "Наши шахтеры заслуживают силикоз и пенсию в 13 тысяч","Ну каквсегда! Дорохо/Бохато!! Оценили!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.), – прокомментировали кадр фолловеры.Некоторые отметили, что отредактировала снимок. "Оченьтехнично отредактировано вот только локоток немного недоделали – островат","Фотошоп пуза, ну видно же всем))", – высказались критики.Но поклонники знаменитой семьи одарили комплиментами. "Как всегда прекрасна, мега очаровательна!!! Всегда в форме!!!Глаз не оторвать!!!", "Богиня", "Просто, красавица, нет слов отвосхищения", – написали продюсеру пользователи соцсети.