Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко
и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с
подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.
Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко
и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с
подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.
Супруга
фигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на
Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. "Март – единственный месяц
в году, когда у нас не такой загруженный график...", – написала Яна Рудковская.
По прилету знаменитость
разместила видео с райского острова, а также
поделились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, на
котором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами,
вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской,
которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. "Все делается напоказ, фальшь кругом, кого
сейчас и чем удивишь? Что, живешь красиво? Ну и живи себе на здоровье, продолжай
в том же духе", "Наши шахтеры заслуживают силикоз и пенсию в 13 тысяч",
"Ну как
всегда! Дорохо/Бохато!! Оценили!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.), – прокомментировали кадр фолловеры.
Некоторые отметили, что отредактировала снимок. "Очень
технично отредактировано вот только локоток немного недоделали – островат",
"Фотошоп пуза, ну видно же всем))", – высказались критики.
Но поклонники знаменитой семьи одарили комплиментами. "Как всегда прекрасна, мега очаровательна!!! Всегда в форме!!!
Глаз не оторвать!!!", "Богиня", "Просто, красавица, нет слов от
восхищения", – написали продюсеру пользователи соцсети.