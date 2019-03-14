Большой семье 17-летнего школьника из поселка Кукан Хабаровского края пришлось на время приютить у себя еще одного малыша. Годовалый ребенок остался в коляске на улице в 30-градусный мороз, матери поблизости не оказалось.

Большой семье 17-летнего школьника из поселка КуканХабаровского края пришлось на время приютить у себя еще одного малыша. Годовалый ребенокостался в коляске на улице в 30-градусный мороз, матери поблизости неоказалось.Герой-хабаровчанин возвращался домой из школы, когда еговнимание привлекла детская коляска. Никого из взрослых рядом не было, чтоудивило школьника – в маленьком поселкеэто непривычное зрелище. Парень подошел ближе, заглянул в коляску иувидел спящего малыша.Школьник подождал какое-то время. За коляской так никто и непришел, так что молодой человек решил везти малыша к себе домой – он опасался,что пробывший долгое время на морозе ребенок подхватит серьезную простуду.Родители хабаровского школьника и двое его братьев возвращениюмальчика из школы с таким "уловом" удивились. Спасатель им всеобъяснил, малыша бросились отогревать – ребенок действительно уже замерз. Затемстали обзванивать родственников и друзей – с тем, чтобы они распространилиинформацию: в небольшом поселке мать ребенка должна была найтись относительнолегко."Теория шести рукопожатий" сработала. Однаконастроение в семействе не улучшилось. Выяснилось, что мать ребенказлоупотребляет алкоголем. Она в пьяном виде вышла с малышом на прогулку – апотом вернулась за перчатками домой, где и уснула. Про малыша в коляске на30-градусном морозе женщина и думать забыла.Ребенка в итоге передали родной сестре матери. Герой-спасительпрославился на весь поселок, ему вручили почетную грамоту. Однако школьникудивлен таким вниманием. Он считает, что на его месте каждый поступил бы точнотак же, пишет "Комсомольская правда".