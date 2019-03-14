Большой семье 17-летнего школьника из поселка Кукан
Хабаровского края пришлось на время приютить у себя еще одного малыша. Годовалый ребенок
остался в коляске на улице в 30-градусный мороз, матери поблизости не
оказалось.
Большой семье 17-летнего школьника из поселка Кукан
Хабаровского края пришлось на время приютить у себя еще одного малыша. Годовалый ребенок
остался в коляске на улице в 30-градусный мороз, матери поблизости не
оказалось.
Герой-хабаровчанин возвращался домой из школы, когда его
внимание привлекла детская коляска. Никого из взрослых рядом не было, что
удивило школьника – в маленьком поселке
это непривычное зрелище. Парень подошел ближе, заглянул в коляску и
увидел спящего малыша.
Школьник подождал какое-то время. За коляской так никто и не
пришел, так что молодой человек решил везти малыша к себе домой – он опасался,
что пробывший долгое время на морозе ребенок подхватит серьезную простуду.
Родители хабаровского школьника и двое его братьев возвращению
мальчика из школы с таким "уловом" удивились. Спасатель им все
объяснил, малыша бросились отогревать – ребенок действительно уже замерз. Затем
стали обзванивать родственников и друзей – с тем, чтобы они распространили
информацию: в небольшом поселке мать ребенка должна была найтись относительно
легко.
"Теория шести рукопожатий" сработала. Однако
настроение в семействе не улучшилось. Выяснилось, что мать ребенка
злоупотребляет алкоголем. Она в пьяном виде вышла с малышом на прогулку – а
потом вернулась за перчатками домой, где и уснула. Про малыша в коляске на
30-градусном морозе женщина и думать забыла.
Ребенка в итоге передали родной сестре матери. Герой-спаситель
прославился на весь поселок, ему вручили почетную грамоту. Однако школьник
удивлен таким вниманием. Он считает, что на его месте каждый поступил бы точно
так же, пишет "Комсомольская правда".