Из-за продолжавшегося всю ночь снегопада международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время погода улучшится.

Из-за продолжавшегося всю ночь снегопада международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время погода улучшится.Представители воздушной гавани уточнили, что в течение ночи выпало до 15 сантиметров снега. Сейчас на аэродроме работают пять машин спецтехники и применяется реагент, передает ТАСС.Следовавшие в аэропорт Челябинска рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Победа", "Аэрофлот", "Норд Винд" и "Россия" из Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково ушли на запасной аэродром в Екатеринбург. Борт авиакомпании "Сибирь" совершил посадку в Тюмени, один из рейсов "Аэрофлота" отменен.