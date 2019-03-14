Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил о составе команды на предстоящий заключительный этап Кубка мира, который состоится с норвежском Холменколлене. Он состоится с 21 по 24 марта.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил о составе команды на предстоящий заключительный этап Кубка мира, который состоится с норвежском Холменколлене. Он состоится с 21 по 24 марта."В Холменколлен как лидер Кубка IBU добавится Виктория Сливко. Она побежит вне квоты, — заявил наставник российской сборной, слова которого приводит РИА Новости. – У мужчин же в десятке Кубка IBU от нас побегут Поварницын и Бабиков. Они также проходят по квоте IBU. Также шесть человек с чемпионата мира, в том числе Латыпов и Поршнев. У девочек на заключительном этапе выступят все, кроме Ирины Старых".Напомним, что в мировом первенстве в Эстерсунде от России принимают участие Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. В женской команде выступают Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.