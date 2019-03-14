Убежала от подруг, с которыми распивала спиртные напитки, и потерялась в лесу у поймы реки Ворона 15-летняя девушка. Через двое суток тело школьницы из Борисоглебска нашли. Она не пережила переохлаждения.

Убежала от подруг, с которыми распивала спиртные напитки, и потерялась в лесу у поймы реки Ворона 15-летняя девушка. Через двое суток тело школьницы из Борисоглебска нашли. Она не пережила переохлаждения.Девушка со своего мобильного несколько раз звонила на единый номер дежурной диспетчерской службы "112" с просьбой о помощи и жалобами на плохое самочувствие. Диспетчер службы установил примерное местонахождение подростка и направил туда сотрудников скорой медицинской помощи, сообщает РИА Новости.Скорая приехала. Но медики не нашли подростка, а может, и не стали искать. Теперь поверкой этой истории занялось воронежское областное управление Следственного комитета России. Несовершеннолетняя не смогла самостоятельно выйти к месту, где ей была бы оказана помощь, отмечают следователи. Опекун обратился в полицию с заявлением о розыске девочки только на третьи сутки.Следователи изъяли записи звонков Единой дежурной диспетчерской службы, опросили подруг погибшей и ее опекуна. Теперь действиям всех участников будет дана правовая оценка, поскольку установлено, что девочка употребляла спиртные напитки и на непродолжительное время ранее самовольно уходила из дома. Также будет оценена и роль должностных лиц органов опеки и попечительства.