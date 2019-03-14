Врачи восстановили картину последних событий жизни Юлии Началовой. Оказывается, несколько серьезных болезней мешают жить популярной певице.

Врачи восстановили картину последних событий жизни Юлии Началовой. Оказывается, несколько серьезных болезней мешают жить популярной певице.Семь-восемь лет назад у Юлии Началовой обнаружили подагру. Вначале певица старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней. В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело и рассказывает о недуге."Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах", – рассказывала в интервью Юлия Началова.Дальше – больше. Спустя четыре года после певице диагностировали системную красную волчанку. Это аутоимунное заболевание, при которомвырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. При этом преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным наличием сосудистого компонента. Характерный признак – сыпь на переносице и щеках.С этим уже тяжело жить, но полгода назад врачи сообщили Юлии Началовой, что у нее сахарный диабет второго типа. Врачи восстановили картину событий, приведших к тому, что артистка оказалась в реанимации. Как передает телеграм-канал Mash, у певийцы появилась ссадина на ноге, произошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом, видимо, начался абсцесс. Поднялась температура, потом госпитализация, ухудшилось состояние, нагрузка на почки. Тогда ее и перевели на искусственную вентиляцию легких.Смертельный коктейль из болезней отнимает много сил у борющегося организма. поэтому погрузили в искусственную кому. Официальный представитель певицы Анна Исаева у себя в Instagram сообщила новые данные. "Ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – радостно объявила помощница .