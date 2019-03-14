В Google, по-видимому, отказались от идеи производства ноутбуков и планшетов под собственным брендом. Как сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники, поисковик сократил десятки сотрудников железного подразделения Create, предложив им временно найти внутри холдинга Alphabet (владельца Google) новые рабочие места.

В Google, по-видимому, отказались от идеи производства ноутбуков и планшетов под собственным брендом. Как сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники, поисковик сократил десятки сотрудников "железного" подразделения Create, предложив им временно найти внутри холдинга Alphabet (владельца Google) новые рабочие места.Именно отдел отвечает за разработку и производство "пиксельбуков" и планшетов Pixel Slate, выходящих в рамках программы Made by Google. По словам одного из информаторов издания, у команды "куча вещей в работе", но из-за сокращения инженеров аппаратного обеспечения и руководителей проектов продуктовое портфолио, скорее всего, будет урезано.При этом, указали источники, количество сотрудников, занятых в отделе по производству, не изменилось. Можно предположить, что компания хочет выпустить на рынок уже спроектированные устройства, а долгосрочные проекты отменить.Реструктуризация может означать, что в Google пересматривают планы относительного высококонкурентного рынка компьютеров. Вышедший в 2017 году Pixelbook был принят не очень тепло: несмотря на алюминиевый корпус, качественный экран и высокую цену ($999), возможности этой модели очень ограничены. Связано это с тем, что "пиксельбук" использует Chrome OS — собственную операционку Google, которая мало чем отличается от обычного бразуера. А хромбуки, производимые другими компаниями, стоят намного дешевле. Например, Samsung продает Chromebook Plus за $499.Тем не менее, инженеров Create, попавших под сокращение, попросили найти временные рабочие места внутри других "железных" подразделений: Pixel (занимается разработкой "пиксельфонов"), Home (приборы "умного" дома, включая Nest) и Wearables (надеваемые устройства), сказали осведомители. Это значит, что в Google не связывают себе руки и в любое время могут снова нарастить численность команды Create.