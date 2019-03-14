Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Рустам Солнцев прокомментировал свадьбу Александра Цекало на 27-летней Дарине Эрвин. Шоумен заподозрил молодую избранницу продюсера в меркантильности.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал свадьбу Александра Цекало на 27-летней Дарине Эрвин. Шоумен заподозрил молодую избранницу продюсера в меркантильности.Александр Цекало был женат несколько раз и каждая его следующая избранница оказывалась моложе предыдущей. На сей раз продюсер взял в жены 27-летнюю Дарину Эрвин, проживающую в Америке. Кстати, там же влюбленные и оформили отношения. Говорят, на регистрации были только самые близкие.Несмотря на то, что сам Александр Цекало предпочитает не комментировать подробности своей личной жизни, о свадьбе продюсера публично порассуждал Рустам Солнцев. В частности, звезда телепроекта "Дом-2" высказала предположение, что Дарина согласилась выйти замуж за мужчину на 30 лет старше себя из меркантильных побуждений. Потому что как мужчине, по словам Рустама Солнцева, Цекало похвалиться нечем."Ходили вместе в один элитный фитнес в центре Москвы. Сам того не хотя, в раздевалке увидел вскользь... В порно этому прекрасному человеку не сниматься никогда. Логичный вопрос: эта прекрасная артисточка из Голливуда, ей 27 лет, чем, интересно, он ее завлек? Неужели за бабосы полюбила?" – задал риторический вопрос Рустам Солнцев.Отметим, что не только шоумен не понял этого союза. Говорят, многие друзья, узнав о романе Дарины с Александром Цекало, восприняли эту информацию в штыки. Что уж говорить про ее родного отца. Казах Бахыт Сапаров высказался категорично."Как отец я к этому плохо отношусь, но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное – Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь!" – в сердцах заявил отец Дарины журналистам.