Установлено, что подозреваемая через различные досуговые сайты в сети Интернет размещала объявления об оказании интимных услуг...

Оперативники межмуниципального отдела МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали ранее судимую приезжую, подозреваемую в организации занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в одной из саун в Новой Москве при получении денежных средств за оказание молодыми девушками услуг интимного характера была задержана 35-летняя женщина. Установлено, что подозреваемая через различные досуговые сайты в сети Интернет размещала объявления об оказании интимных услуг.Также в помещении сауны были задержаны две девушки 29 и 37 лет, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. В отношении них, а также подозреваемой, также оказывающей аналогичные услуги был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту отделением дознания межмуниципального отдела полиции «Куриловское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79