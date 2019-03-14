Злоумышленница под предлогом обмена банкнот предложила пенсионерке отдать ей якобы выходящие из оборота купюры...

Сотрудники полиции УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Сокольники задержали мужчину и женщину по подозрению в хищении денег мошенническим путем у пожилой москвички.В дежурную часть обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей домой позвонили неизвестные мужчина и женщина, представились соцработниками и сообщили о готовящейся денежной реформе. Через некоторое время женщина приехала к ней домой на Егерскую улицу и под предлогом обмена банкнот предложила отдать ей якобы выходящие из оборота купюры. Пенсионерка согласилась и отдала неизвестной 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории аэропорта Внуково. Ими оказались 27-летняя женщина и 38-летний ранее судимый мужчина.По данному факту следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73