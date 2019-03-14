Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, принятый ранее Госдумой. Основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — всего 10 дней, а также отсутствие компенсации.

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.Документ был принят Госдумой 6 марта. Согласно ему, открыть хостел можно только в нежилом помещении, где есть звукоизоляция, пожарная сигнализация, сейф для ценностей, охрана и все необходимое для уборки номеров.Закон был поддержан комитетом Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, но отклонен конституционным, социальным, бюджетным и экономическим комитетами. Сенаторы отправили документ на доработку в согласительной комиссии. Основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — всего 10 дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов, передает РИА Новости.По мнению Андрея Клишаса, такой запрет может нарушить права хозяев хостелов, поскольку предусматривает всего лишь 10-дневный переходный период. Из-за этого могут пострадать и простые люди, которые уже заказали проживание там. Он считает, что начало действия закона нужно перенести на 1 января 2020 года. Это позволит всем подготовиться к новой ситуации.Подобной позиции придерживаются и в комитете по соцполитике, где считают, что переходный период должен быть продлен до конца текущего года. Комитет по экономической политике указал, что этот закон приведет к закрытию многих мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в жилых домах, а также сокращение рабочих мест в сфере туризма.