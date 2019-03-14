Гендиректор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал о последнем разговоре пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.

Гендиректор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам рассказал о последнем разговоре пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.По словам Гебремариама, пилоты запросили возвращение в аэропорт Аддис-Абебы, пожаловавшись на неполадки с управлением полетом. Однако о внешних проблемах с самолетом они не говорили, передает РИА Новости.Гендиректор авиакомпании отметил, что черные ящики будут отправлены в Европу для расшифровки.Как сообщалось, утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все 157 человек, находившихся на борту, в том числе восемь членов экипажа, погибли. Жертвами трагедии стали представители 35 стран, включая троих россиян.Это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.После трагедии в Эфиопии некоторые страны стран запретили полеты Boeing 737 MAX.