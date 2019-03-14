Ксения Собчак стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Гламурная блондинка ответила на самые неудобные вопросы.

Ксения Собчак стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Гламурная блондинка ответила на самые неудобные вопросы.В субботу, 16 марта, в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "Секрет на миллион". В кресле главного героя оказалась скандально известная ведущая и журналистка Ксения Собчак. Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала анонс будущей передачи. Так, много времени отвелось на вопросы, касающиеся личной жизни гламурной блондинки."Я считаю, что это несправедливо, что "Стыдоба" и "О чем молчат Виторганы" так разнятся в цене", – объявила Ксения Собчак, сидя в кресле напротив ведущей Леры Кудрявцевой. Для выхода в свет телеблондинка выбрала скромное голубое платье в белый горошек, дополнив образ эффектной прической и макияжем."А тебе было стыдно, когда ты назвала меня стареющей Барби?" – спросила у Ксении Собчак прищурившаяся . "Мать, – с улыбкой обратилась к ней та. – Ну это смешная шутка". "Обхохочешься просто!" – возмущенно вскинула глаза вверх ведущая. Смеющаяся Собчак лишь высунула в ответ язык.Впрочем, зашла речь и о заработках Ксении. "Если ты пашешь, как лошадь, то и зарабатываешь ты достойно", – констатировала . Ксения Собчак немедленно отреагировала: "Это правда, стесняться не буду". А вот за что конкретно ей стыдно, в анонсе по какой-то причине не показали. "Мать, ну я много всего делала", – ушла от ответа телеведущая. Также пока неизвестно, решилась ли раскрыть свой секрет на миллион Ксения Собчак.