Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что чувствует ментальную связь с героиней оперы Кармен. Именно под эту музыку она исполняет произвольную программу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, чточувствует ментальную связь с героиней оперы "Кармен". Именно под эту музыку онаисполняет произвольную программу."Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое.Когда тренеры предложили мне "Кармен", я двумя руками "за"была", – рассказала фигуристка корреспонденту японского телевидения.Загитова добавила, что номер, поставленный ее наставниками,ей очень нравится. Возможно, именно поэтому на льду получается выкладываться на 100%. "Мненравится все абсолютно – от выбора музыки до элементов вставленных, связки,заходы. Не могу выделить что-то одно", – отметила спортсменка.Алина добавила, что у нее с Кармен много общего. Загитовадобавила, что порой, как и ее героиня, бывает несдержанной. "Может, мы в чем-тос Кармен похожи. Я, наверное, иногда такая же резкая, вспыльчивая – в основном,когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому она у меня и неполучается хорошо. Хорошо отразить эти эмоции", – резюмировала фигуристка.Скоро Алина Загитова выйдет на лед в японском Сайтаме. Там с18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с Загитовой Россиюбудут представлять Евгения Медведева и Софья Самодурова.