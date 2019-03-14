Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что
чувствует ментальную связь с героиней оперы Кармен. Именно под эту музыку она
исполняет произвольную программу.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что
чувствует ментальную связь с героиней оперы "Кармен". Именно под эту музыку она
исполняет произвольную программу.
"Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое.
Когда тренеры предложили мне "Кармен", я двумя руками "за"
была", – рассказала фигуристка корреспонденту японского телевидения.
Загитова добавила, что номер, поставленный ее наставниками,
ей очень нравится. Возможно, именно поэтому на льду получается выкладываться на 100%. "Мне
нравится все абсолютно – от выбора музыки до элементов вставленных, связки,
заходы. Не могу выделить что-то одно", – отметила спортсменка.
Алина добавила, что у нее с Кармен много общего. Загитова
добавила, что порой, как и ее героиня, бывает несдержанной. "Может, мы в чем-то
с Кармен похожи. Я, наверное, иногда такая же резкая, вспыльчивая – в основном,
когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому она у меня и не
получается хорошо. Хорошо отразить эти эмоции", – резюмировала фигуристка.
Скоро Алина Загитова выйдет на лед в японском Сайтаме. Там с
18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с Загитовой Россию
будут представлять Евгения Медведева и Софья Самодурова.