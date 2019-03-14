В начале марта в Нижегородском районном суде огласили приговор бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину – 10 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере более 460 миллионов рублей. Эксперты и адвокаты не перестают говорить о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса и о невнятной доказательной базе обвинения. Они не исключают, что кто-то мог положить глаз на имущество экс-градоначальника.

В начале марта в Нижегородском районном суде огласили приговор бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину – 10 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере более 460 миллионов рублей. Эксперты и адвокаты не перестают говорить о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса и о невнятной доказательной базе обвинения. Они не исключают, что кто-то мог положить глаз на имущество экс-градоначальника.Огромный штраф Сорокину присудили по четвертой части статьи290 Уголовного кодекса России как дополнительный вид наказания к 10-летнемусроку заключения. При этом в приговоре было оперативно было оперативно обращено взыскание наарестованное имущество, принадлежавшее бывшему градоначальнику.В суде огласили список недвижимости, а также ее кадастровую стоимость. Она, по каким-то причинам, оказалась значительно ниже рыночной, рассказывает о деталях резонансного процессаВ 2010 году, еще до избрания главой Нижнего Новгорода, уСорокина был бизнес – строительная компания. Дело шло успешно, фирма сталаодним из самых крупных региональных девелоперов.Недвижимость, арестованная судом, была приобретена в в2007-2008 годах, отмечает издание. При этом Сорокин исправно платит налоги сосвоего имущества и доходов, претензий к нему у компетентных органов не было.На уплату штрафа у бывшего предпринимателя денег достаточно.Отсюда вытекает логичный вопрос – зачем суду понадобилось арестовывать егоимущество. Вероятно, таким образом на экс-градоначальника пытаются оказатьдополнительное психологическое давление, отмечает издание.Между тем в законе штраф определяется именно как денежноевзыскание. В Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах установлены порядокназначения и уплаты такого взыскания. Кроме того, и это очень важно,законодательство дает осужденному возможность добровольно заплатить штраф. Итолько в случае неуплаты в нужный срок, на имущество гражданина может бытьналожен арест.Получается, что в настоящий момент обратить взыскание наимущество бывшего градоначальника суд не может, этот вопрос должен решатьсялишь в случае неуплаты штрафа осужденным. Для чего суду понадобилось выходитьза пределы своих полномочий? Ситуация, мягко говоря, очень странная.По всей видимости, 10 лет за решеткой в качественаказания для Сорокина кому-то показалось маловато. "Нужно еще и лишить еголиквидной собственности, придав этому видимость законности при помощисуда", – пишет "МК". Общественность недоумевает и все чаще задаетсявопросом: связано ли решение суда с активной позицией Сорокина в ходе процесса,или, быть может, на суд оказывается давление извне?Не менее странно выглядит и сумма штрафа – уже упомянутые460 миллионов 800 тысяч рублей. Цифра взялась посредством умножения суммывзятки на назначенный судом коэффициент. Между тем в отечественномзаконодательстве есть максимальный порог штрафа – 500 миллионов. 460 и 500 -разница сравнительно небольшая. Получается, что суд избрал практически самуюстрогую санкцию.Нижний Новгород тем временем полон слухов о возможныхпричинах ареста экс-градоначальника. Общественность не исключает, что кто-топросто положил глаз на солидные активы Сорокина, в том числе в сференедвижимости. Бывший мэр, напомним, ранее являлся крупным региональнымдевелопером.Об экономических мотивах уголовного преследования говорит исам Олег Сорокин. В своем последнем слове он назвал себя идеальным кандидатом,за счет кого можно поживиться. "Сейчас все, что связано с нефтью и газом,уже распределено, там поживиться уже нечем. Реальный сектор экономики сталпредметом таких же схваток, как когда-то была приватизация", – передает словаэкс-градоначальника МК.Адвокаты Сорокина неоднократно обращали вниманиеобщественности на множественные нарушения прав их подзащитного в ходе судебногопроцесса. Приговор экс-мэру они считают незаконным.По словам адвоката бывшего градоначальника ДмитрияКравченко, обращение взыскания на имущество до того, как Сорокину была данавозможность выплатить штраф добровольно, противоречит самим принципамисполнения таких наказаний в России. "Тем более обращение взыскания нанедвижимое имущество по кадастровой стоимости, которая вполне может серьезноотличаться от рыночной", – пояснил юрист.Защита экс-мэра намерена указать суду на эту ошибку.Адвокаты собираются обжаловать приговор. Они уверены: единственно верноерешение в деле Сорокина – оправдательное.