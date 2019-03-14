Экс-солистка Hi-Fi совсем недавно родила наследника. В микроблоге в Instagram Татьяна Терешина поделилась фотографией, на которой она кормит сына Арсения.

Экс-солистка Hi-Fi совсем недавно родила наследника. В микроблоге в Instagram Татьяна Терешина поделилась фотографией, на которой она кормит сына Арсения.Звезда рассказала, что после рождения мальчика ей пришлось временно отказаться от социальных сетей. Как отметила бывшая солистка Hi-Fi, теперь ее в жизни появилось более важное дело – воспитание малыша. Несмотря на это Татьяна Терешина пообещала в ближайшее время вернуться в Instagram и поделиться подробностями личной жизни."Пообещала себе, что минимум месяца два не буду висеть тут. Буду заниматься своим самым важным делом жизни. Ребенок подрастает, мои гормоны успокаиваются и я превращаюсь потихоньку в себя же. Скоро я начну чаще с вами общаться, рассказывать про Арсюшу", – отметила певица.Снимок не понравился многим пользователям. По их мнению, такой интимный процесс не следует показывать публике. "Зачем такие фотки выставлять?", "Вообще никаких моральных соображений. Тупость фотографии поражает", "Противно смотреть. Корми тихо ребенка, а не напоказ". Другие подписчики, наоборот, вступились за исполнительницу и похвалили ее за смелость.Напомним, в прошлом состояла в незарегистрированном браке с телеведущим Славой Никитиным. Они разорвали отношения в 2015 году. У пары есть дочь Айрис. Девочка родилась в конце декабря 2013 года. В сентябре прошлого года исполнительница вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова. Их сын Арсений появился на свет в январе 2019 года.