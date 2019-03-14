Президент США Дональд Трамп поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая высказалась против его отстранения от должности. Но все должны помнить тот незначительный факт, что я не сделал ничего дурного, - написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая высказалась против его отстранения от должности.На своей странице в Twitter он написал, что ценит выступление Пелоси. "Но все должны помнить тот незначительный факт, что я не сделал ничего дурного", — указал он. Также он перечислил свои успехи во внутренней политике: "ситуация в экономике и с безработицей — лучше, чем когда-либо, вооруженные силы и ветераны чувствуют себя лучше, чем когда-либо. Есть и другие успехи". По его мнению, за два года президентства он добился наибольших успехов."Как вы собираетесь подвергнуть импичменту человека, когда он не сделал ничего плохого?" – спросил Трамп.Ранее Пелоси в интервью Washington Post заявила, что не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа, передает ТАСС. По ее мнению, импичмент разобщает страну и "просто не стоит этого".