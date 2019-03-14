Певец восстанавливается после операции на ноге. Дима Билан показал, как проводит будни.

Певец восстанавливается после операции на ноге. Дима Билан показал, какпроводит будни.Исполнитель показал в Stories Instagram,как проводит свой день. В частности, на видео Дима Билан продемонстрировал, как делает упражнения, чтобывосстановиться после хирургического вмешательства на сломанной конечности.В ролике певец лежит на полуи делает махи ногами, смеясь при этом. "Веду половой образ жизни! Самыйчто ни на есть", – заявил с юмором Дима Билан. При этом музыкантпошутил, что люди XXII векабудут такими же, как он. "Какими? Как я! С титановой пластинойв ноге и девятью шурупами. Правда, на время", —высказался артист.На другом опубликованном ролике Дима Биланспускается с лестницы на костылях и жалуется. "Знаешь, как бесит? Меня какэмоционального человека с гиперактивностью так бесит это все медленное, я не могу", —признался певец. Затем артист идет стричься: даже, болея, музыкант хочетоставаться красивым и ухоженным.Напомним, отыграл большойконцерт в Санкт-Петербурге с двойным переломом ноги. Артист отказалсяот госпитализации, потому что много месяцев готовился к шоу и потратил на него миллионы. После операции сообщил поклонникам, что все прошло успешно, а также поделился видеокадрами из больницы.