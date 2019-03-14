Певец восстанавливается после операции на ноге. Дима Билан показал, как
проводит будни.
Певец восстанавливается после операции на ноге. Дима Билан показал, как
проводит будни.
Исполнитель показал в Stories Instagram,
как проводит свой день. В частности, на видео Дима Билан продемонстрировал, как делает упражнения, чтобы
восстановиться после хирургического вмешательства на сломанной конечности.
В ролике певец лежит на полу
и делает махи ногами, смеясь при этом. "Веду половой образ жизни! Самый
что ни на есть", – заявил с юмором Дима Билан. При этом музыкант
пошутил, что люди XXII века
будут такими же, как он. "Какими? Как я! С титановой пластиной
в ноге и девятью шурупами. Правда, на время", —
высказался артист.
На другом опубликованном ролике Дима Билан
спускается с лестницы на костылях и жалуется. "Знаешь, как бесит? Меня как
эмоционального человека с гиперактивностью так бесит это все медленное, я не могу", —
признался певец. Затем артист идет стричься: даже, болея, музыкант хочет
оставаться красивым и ухоженным.
Напомним, отыграл большой
концерт в Санкт-Петербурге с двойным переломом ноги. Артист отказался
от госпитализации, потому что много месяцев готовился к шоу и потратил на него миллионы. После операции сообщил поклонникам, что все прошло успешно, а также поделился видеокадрами из больницы.