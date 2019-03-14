Старший тренер футбольного Краснодара Мурад Мусаев в преддверии ответного поединка плей-офф Лиги Европы против испанской Валенсии назвал сильные стороны соперника и рассказал о преимуществе, которое будет у его команды.

Старший тренер футбольного "Краснодара" Мурад Мусаев в преддверии ответного поединка плей-офф Лиги Европы против испанской "Валенсии" назвал сильные стороны соперника и рассказал о преимуществе, которое будет у его команды."Мы знали главное оружие "Валенсии" – быстрые атаки, из которых исходила вся опасность в первом матче в Испании. Они держали рваный ритм игры, делали паузы, а затем вновь активизировались, — сказал Мусаев, которого цитирует РИА Новости. – Та игра позволила нам получше узнать своего соперника, учесть свои ошибки"."Нашим преимуществом в игре станут болельщики, ведь все билеты на матч проданы. Стадион будет битком. Наши болельщики гнали нас вперед в игре чемпионата России против "Оренбурга", и энергетика была потрясающей. Это наш главный плюс, остальное покажет игра. Мы хотим одержать победу, и счет первого матча дает нам шанс".Напомним, что первая встреча завершилась поражением "быков" с минимальным счетом 1:2. Ответный поединок между "Краснодаром" и "Валенсией" состоится в четверг, 14 марта. Начало – в 20:55 по московскому времени.