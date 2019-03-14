Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии заявил о намерен доставить сопернику такие проблемы, с которым он еще не сталкивался.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" заявил о намерен доставить сопернику такие проблемы, с которым он еще не сталкивался."Ситуация сейчас хорошая и мы намерены дать бой "Баварии". Мы достаточно сильны для этого. Мои мысли сейчас связаны с тем, чтобы доставить им такие проблемы, которые они еще не испытывали со своими предыдущими соперниками"."Если мы будем на высоте, то покажем выдающуюся игру. И мы должны это сделать. Но если мы проведем просто нормальный матч – у нас нет шансов на выход в четвертьфинал, — приводит слова Клоппа "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Наш настрой и проведение достойного поединка повысят наши шансы. Это-то мне и надо".Ответный матч "Баварии" и "Ливерпуля" состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи – в 23:00 по московскому времени. Напомним, что первый поединок на туманном Альбионе завершился ничьей со счетом 0:0.