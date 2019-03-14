В Санкт-Петербурге следователи СКР выясняют причины смерти многодетной матери в коммунальной квартире в Центральном районе города.

В Санкт-Петербурге следователи СКР выясняют причины смерти многодетной матери в коммунальной квартире в Центральном районе города, передает ТАСС.По данным следствия, 12 марта 2019 года в коммунальной квартире одного из домов по улице Захарьевской сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины 1981 года рождения.Как пояснили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, женщину обнаружили благодаря звонку в органы опеки. В начале марта в органы опеки позвонили родственники соседей женщины и сообщили, что она очень редко выходит из комнаты, а дети часто плачут.В пресс-службе омбудсмена пояснили, что сотрудники муниципального образования несколько раз выходили по адресу для проверки проверить информации, но не могли попасть в квартиру. Вчера им это удалось. Дверь открыли соседи, в комнате обнаружили троих малышей и маму без признаков жизни.В настоящее время дети — два мальчика четырех и двух лет и девятимесячная девочка — находятся в больницах города.Всего у погибшей было пятеро детей. Двух старших — 18 и 12 лет у нее забрала опека.Как пишет "Комсомольская правда", погибшая Елена последние несколько месяцев растила детей одна. Ее гражданский супруг встретил новую любовь и ушел из семьи.По словам брата погибшей, женщина очень переживала из-за расставания. "Она болела, не хотела лечиться. В последний раз мы с ней говорили вечером незадолго до ее смерти. Она пожаловалась, что чувствует в животе "опухоль". Мы договорились, что она обратится к врачам, но не успела".Детей из больницы должен забрать отец. Причина смерти женщины пока неизвестна. Следствием назначен ряд экспертиз.