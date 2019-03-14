Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отноешнии нападающего французского Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймара. Тот после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед раскритиковал работу арбитров.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отноешнии нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. Тот после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" раскритиковал работу арбитров.Та встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 3:1 и выходом в четвертьфинал турнира. В концовке матча главный арбитр Дамир Скомина после просмотра VAR назначил в ворота парижан пенальти, который реализовал форвард "МЮ" Маркус Рэшфорд. Неймару, пропускавшему игру из-за травмы, не понравилось решение арбитра, о чем позже он в нецензурной форме высказался в своем личном Instagram.Теперь за свое поведение, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт УЕФА, он может понести наказание в виде дисквалификации. За свое поведение Неймар может пропустить от одного до трех матчей.