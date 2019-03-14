Петр Порошенко оконфузился на предвыборном митинге в Черниговской области. Местная жительница
отвернулась от украинского лидера, когда гарант полез к ней с поцелуями.
Петр Порошенко оконфузился на предвыборном митинге в Черниговской области. Местная жительница
отвернулась от украинского лидера, когда гарант полез к ней с поцелуями.
на встрече с избирателями традиционно хлопал
украинцев по плечу, обнимал и целовал женщин. Но, как выяснилось, не все в
восторге от привычек президента Украины.
Неловкая ситуация возникла, когда Порошенко решил обменяться
поцелуями с одной из местных жительниц. Женщина оказалась не готова к столь
теплому приветствию самого президента и отстранилась от него. ,
правда, не смутился и продолжил шествие выкрикивая "Спасибо!".
Поведение на предвыборных митингах стало
предметом насмешек. В Кировоградской области он ударил женщину по лицу, в
Запорожье украинский лидер сорвал с избирательницы шапку, а в Червонограде нагрубил
шахтерам. В Житомире и Чернигове Порошенко пришлось спасаться от националистов,
прыгая через лужи, напоминает .