Петр Порошенко оконфузился на предвыборном митинге в Черниговской области. Местная жительница отвернулась от украинского лидера, когда гарант полез к ней с поцелуями.

Петр Порошенко оконфузился на предвыборном митинге в Черниговской области. Местная жительницаотвернулась от украинского лидера, когда гарант полез к ней с поцелуями.на встрече с избирателями традиционно хлопалукраинцев по плечу, обнимал и целовал женщин. Но, как выяснилось, не все ввосторге от привычек президента Украины.Неловкая ситуация возникла, когда Порошенко решил обменятьсяпоцелуями с одной из местных жительниц. Женщина оказалась не готова к стольтеплому приветствию самого президента и отстранилась от него. ,правда, не смутился и продолжил шествие выкрикивая "Спасибо!".Поведение на предвыборных митингах сталопредметом насмешек. В Кировоградской области он ударил женщину по лицу, вЗапорожье украинский лидер сорвал с избирательницы шапку, а в Червонограде нагрубилшахтерам. В Житомире и Чернигове Порошенко пришлось спасаться от националистов,прыгая через лужи, напоминает .