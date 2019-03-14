Урну с прахом народного артиста СССР Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Урну с прахом народного артиста СССР Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.Художественный руководитель театрального института имени Щукина, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года на 97-м году жизни.Прощание с великим артистом прошло 12 марта в его родном Вахтанговском театре. На его счету сотни ролей в театре и кино. Наибольшую известность Этушу принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".Владимир Абрамович регулярно снимался в кинолентах, а также до самых последних дней старался выходить на театральную сцену, где проработал более 70 лет.