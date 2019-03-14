На космодроме Байконур государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля Союз МС-12, старт которого к Международной космической станции запланирован на 14 марта.

На космодроме Байконур государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-12", старт которого к Международной космической станции запланирован на 14 марта.На орбиту отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые не попали на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года, а также астронавт НАСА Кристина Кук, передает телеканал "Россия 24". Экипаж проведет в космосе 204 дня. На этот период запланировано несколько выходов в открытый космос и проведение 59 экспериментов.В дублирующий состав вошли космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.