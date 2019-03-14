Спортсменка поздравила Павла Волю с 40-летием в Instagram. Ляйсан Утяшева посвятила звезде Comedy Club очень нежный трогательный пост.

Спортсменка поздравила ПавлаВолю с 40-летием в Instagram. Ляйсан Утяшева посвятила звезде Comedy Club очень нежный трогательный пост.Гимнасткаопубликовала большую подборку фотографий мужа. "Моя любовь, лучший мужчина во вселенной,лучший отец, лучший друг, учитель, романтик, поэт, моя опора. И, как говорятнаши дети, "папа, мы любим тебя больше, чем вся вселенная, горячее, чем солнце".Я тебя очень люблю", – написала гимнастка (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.)."Возможно, слишком романтично. Ну, а как иначе, когда это все про тебя?С Днем рождения", – добавила любящая жена Павла Воли. Поклонники Ляйсан Утяшевой и комикаоставили множество комментариев, в которых присоединились к поздравлениям."С днем рождения! Счастья и успехов во всем", "Выочень классная пара! Люблю вас!!!", "Дай Бог здоровья тебе и твоейсемье!!!", "Всех благ! Вы классные, вызываете положительные эмоции",– высказались подписчики. Поклонники звездной пары уверены, чточувства Павла Воли и со временем становятся только крепче.Напомним, Павел Воля и женатыбольше шести лет. Спортсменка и комик воспитываютдвоих детей – сына Роберта и дочь Софию. ВСети ходят слухи, что в семье знаменитостей вновь ожидается прибавление. Межтем, экс-гимнастка и ее муж сплетни не комментируют.